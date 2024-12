Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Gilvan

O prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e sua vice, Silvana Medeiros (Avante) tiveram as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral. Em sua decisão o juiz eleitoral Jarbas Luiz dos Santos declarou que “a movimentação financeira da campanha foi feita regularmente, respeitando-se as normas eleitorais aplicáveis, especialmente no que tange à arrecadação de recursos e realização de despesas”.

Segundo o advogado L eandro P etrin, que representa o prefeito eleito, a chancela da Justiça Eleitoral às contas demonstra a seriedade com que Gilvan, sua vice e a coordenação de campanha trataram os recursos, que em boa parte são públicos, já que são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

“ Essa decisão coroa o belo trabalho que foi feito e resultou em uma vitória maiúscula, com mais de 60% dos eleitores de Santo André”, pontuou.

Durante a análise das contas, a Justiça Eleitoral identificou uma nota fiscal que não correspondia a nenhuma despesa declarada. Prontamente, o tucano corrigiu o apontamento feito e retificou a prestação para incluir a nota fiscal no rol de gastos efetuados, o que, segundo Petrin, demonstra transparência e resolutividade de Gilvan.

“ Dentro do conjunto imenso de notas fiscais que foram emitidas, uma em um valor bastante irrisório não tinha sido percebida pela campanha. Porém, rapidamente, com recursos dele mesmo, Gilvan realizou o pagamento, o que demonstra que é uma pessoa bastante resolutiva. Pelas regras eleitorais isso poderia virar uma dívida de campanha e o partido arcar com as despesas posteriormente, mas a decisão do prefeito eleito foi de resolver e fazer a quitação. Isso demonstra o tipo de governo que podemos esperar do Gilvan”, destacou.

AS CONTAS

Segundo informações (última atualização em 17/11) que constam na plataforma Divulgacand (Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais), do Tribunal Superior Eleitoral, Gilvan recebeu recursos no valor de R$ 3.528.145 (total líquido), sendo que 97,2% (R$ R$ 3.451.395) foram provenientes de doações de partidos.

As despesas somaram R$ 3.353.692, sendo que 39.61% (R$ 1.328.244 ) foram direcionados a materiais impressos durante a campanha. Impulsionamento de conteúdo nas redes sociais totalizou apenas 5.52% (R$185 mil) dos gastos.