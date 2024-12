Rodovias congestionam para a Capital; confira pontos de lentidão

Anchieta e Imigrantes são boas opções para descer ao Litoral quando o assunto é trânsito, segundo os dados do CCI (Centro de Controle de Informações), alimentado às 18h20 pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Já para os motoristas que dirigem até São Paulo, por ambas as vias é inevitável enfrentar congestionamento.

De acordo com a plataforma, no começo desta segunda-feira (2), a Anchieta totaliza a maior extensão de engarrafamento, contendo um excesso de veículos do km 20 ao 17. Já na Imigrantes, o tráfego é lento apenas na altura do km 17 ao 16 no sentido Capital.

É possível monitorar as atualizações da concessionária Ecovias, responsável pelas vias que conectam parte do Grande ABC com São Paulo, também pelas redes sociais, no https://x.com/_ecovias.