IZA fala sobre os dois primeiros meses de Nala em casa: Ela está mais esperta

IZA fez uma participação no Mais Você desta segunda-feira, dia 2. Em conversa com Ana Maria Braga, a cantora contou um pouco sobre Nala, sua filha de dois meses de vida, fruto do relacionamento com Yuri Lima.

- Eu estou muito feliz, de verdade. Sempre quis ser mãe. E tenho muitas amigas mães e todo mundo tentava me explicar mais ou menos o que iria sentir, mas nada te prepara para esse momento e para esse amor que é tão arrebatador. A Nala está quase fazendo dois meses e agora a gente já está mais habituada à rotina dela, a gente está se entendendo melhor. E eu estou cada vez mais apaixonada! Ela está mais esperta, está sorrindo, está reagindo a algumas coisas.

Ao refletir sobre essa nova fase de sua vida, a cantora, que tem mantido seu lado mãe mais reservado, completou:

- Acho que trabalhar agora ficou muito mais gostoso, porque tenho um motivo muito mais especial, porque não são só os meus sonhos, mas agora os sonhos dessa minha maravilhosa, dessa minha companheira, que vai fazer parte da minha vida para sempre. Eu estou vivendo um sonho, Ana.

Para finalizar, IZA ainda falou sobre o significado do nome da pequena:

- Esse nome é muito especial, significa amarosa, guerreira, generosa. Tem várias traduções, várias origens esse nome. Eu queria um nome diferente, curto, que não mudasse de país para país. E Nala um nome tão forte.