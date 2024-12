Charge - 2 de dezembro de 2024

O que fazer após descobrir que virou milionário? Esta é a pergunta que todos os apostadores pretendem responder no dia 31 de dezembro, quando os números da Mega da Virada serão divulgados. As apostas podem ser realizadas até o dia do sorteio, por meio das lotéricas físicas ou em canais virtuais, como site e aplicativos da Caixa Econômica Federal. Com prêmio recorde de R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas – ou até menos –, a aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5 reais.

A região já venceu por duas vezes o prêmio da Mega da Virada. Na passagem de ano de 2011 para 2012, um morador de Mauá levou R$ 35 milhões do total de R$ 177,6 milhões. O sortudo fez a aposta na Lotérica Mauá Lots, localizada na Avenida Barão de Mauá, n° 411, no Centro da cidade. A unidade mudou de endereço, mas permanece com a mesma gerente. Maria do Carmo Leite, 53 anos, afirma que o movimento ainda está baixo na agência vencedora, mas diz que isso deve mudar em breve e sonha com mais um ganhador no local – se possível, ela própria.