Apostadores buscam 3º prêmio da Mega da Virada na região

O que fazer após descobrir que virou milionário? Esta é a pergunta que todos os apostadores pretendem responder no dia 31 de dezembro, quando os números da Mega da Virada serão divulgados. As apostas podem ser realizadas até o dia do sorteio, por meio das lotéricas físicas ou em canais virtuais, como site e aplicativos da Caixa Econômica Federal. Com prêmio recorde de R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas – ou até menos –, a aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5 reais.

A região já venceu por duas vezes o prêmio da Mega da Virada. Na passagem de ano de 2011 para 2012, um morador de Mauá levou R$ 35 milhões do total de R$ 177,6 milhões. O sortudo fez a aposta na Lotérica Mauá Lots, localizada na Avenida Barão de Mauá, n° 411, no Centro da cidade. A unidade mudou de endereço, mas permanece com a mesma gerente. Maria do Carmo Leite, 53 anos, afirma que o movimento ainda está baixo na agência vencedora, mas diz que isso deve mudar em breve e sonha com mais um ganhador no local – se possível, ela própria.

“Com 600 milhões eu faria muita coisa. Primeiro, bons investimentos, ajudaria algumas instituições e também aproveitaria para curtir a vida. Aproveitaria para viajar bastante. Eu iria para o Canadá, ficaria um tempo por lá, passeando”, disse a gerente, que estima aumento no número de apostadores. “Lá pela segunda semana de dezembro começa a ter mais movimento, mas estamos na expectativa. Quem sabe ganhamos novamente na Mega da Virada?”, finalizou.

Em São Bernardo, no réveillon de 2018 para 2019, uma das apostas que acertaram os seis números da Mega da Virada foi feita na Nova Lotérica, na Avenida Francisco Prestes Maia, no bairro Santa Terezinha. No total, 52 apostas ganharam o prêmio principal naquela oportunidade e tiveram de dividir os R$ 302,5 milhões de premiação – cada um levou quase R$ 6 milhões.

No ano passado, o prêmio da Mega da Virada já havia batido recorde com valor estimado em R$ 588 milhões. O valor pago em 2022, de R$ 541,9 milhões, também já havia atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil. O concurso terminou com cinco apostas vencedoras, sendo cada uma em Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA), e Redenção (PA), além de uma aposta feita em canal eletrônico. No total, cada uma das cinco apostas vencedoras recebeu R$117.778.204,25.

EXPECTATIVA

Segundo a Caixa, a premiação deste ano pode superar a marca de R$ 1 bilhão, quando se considera as faixas anteriores do prêmio, como a quina. De acordo com a instituição, o vencedor “receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar aproximadamente 1.430 carros superesportivos de 420 mil”, diz comunicado do banco.

Assim como os outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, até haver um premiado, conforme regra da modalidade. Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.