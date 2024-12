Rafa Kalimann e Allan Souza Lima param de se seguir após rumores sobre o fim do relacionamento

Após rumores sobre fim do relacionamento entre Rafa Kalimann e Allan Souza, os dois pararam de se seguir nas redes sociais. Eles estavam namorando cerca de um ano e meio, mas durante a semana, os boatos sobre o término vieram à tona.

Eles assumiram que estavam juntos em meados de março quando, a influenciadora publicou diversas fotos com o ator em Pernambuco, que também foi retirada de seu perfil no Instagram. Porém, a internet já desconfiava do relacionamento dos dois por verem eles juntos diversas vezes.

Tanto Rafa quanto Allan não se pronunciaram ainda sobre o possível término, mas com o unfollow dado pelos dois, é quase como uma resposta.