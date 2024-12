Palavra do Leitor - 1º de dezembro de 2024

Pacote econômico

Enfim saiu o tão propalado pacote de corte de gastos do governo, que de corte mesmo, pouca coisa tem. Vamos falar do Imposto de Renda, que parece ser a cereja do bolo. A isenção de IR para salários até R$ 5.000 (a partir de 2026, se aprovada) é ótima, porém, o governo não fala que está corrigindo distorção que dura desde 1996, era FHC, passando por 16 anos do PT. Se a tabela fosse corrigida como deveria, hoje não pagaria imposto quem ganha até R$ 5.084,84. Portando, nestes anos todos, os trabalhadores estão sendo tungados em seus salários e L não está sendo bonzinho. Não está fazendo mais que obrigação corrigir este assalto no bolso do trabalhador. Vale lembrar que quem ganha acima de R$ 2.259,20 está pagando 167,02% além do que deveria. Estes são dados da Receita Federal. Isto é um absurdo. É apropriação indébita. Como sabemos, o que poderá colocar o Brasil nos trilhos é uma boa gestão e o corte de despesas, que, neste governo, parecem ser palavras proibidas. Como sempre digo: enquanto não tivermos uma reforma Administrativa, Judiciária e cortes de penduricalhos pra valer, pouco vai adiantar fazer um remendo aqui, outro ali.

Mauri Fontes

Santo André

Presépio

Enquanto o ódio, o medo e a vaidade tomam conta da sociedade, quero registrar, neste espaço do Diário, que o meu amigo, o Sr. Renato Cagliari, e sua dedicada filha, Maria Renata, como admiráveis cristãos, mesmo com problemas de saúde, não deixam de acreditar no amor, e, com habilidade e força de vontade, homenageia com simplicidade, por meio de um presépio, o Natal, com materiais recicláveis dignos de admiração. São artesãos do amor ao Menino Jesus. Admiração pelo trabalho em si e pela fé de um amigo cristão, que eu tenho a felicidade de ter, assim como sua filha que cuida dele – Maria, como a mãe de Jesus. Amigo Renato, você é um grande exemplo humanitário de amor ao próximo. Obrigado por você ser meu amigo e parabéns pelo seu talento e esforço.

Euclides Marchi

Santo André

Invasão em S.Caetano – 1

‘Falta de função social por si só não é base para pedido de posse de imóvel’ (Política, dia 29). Não se pode admitir isso nunca. Tomar posse de algo que não é seu é errado e pronto. Que se faça de forma legal. E pelo que ando vendo no local, nada tem de movimento de defesa da mulher. É invadir puramente.

Meire Gazola

do Instagram

Invasão em S.Caetano – 2

Reintegração de posse, se quiser, tem que discutir na Justiça. Se a propriedade foi ocupada, foi por culpa do próprio proprietário, que faltou com o dever de zelar pelo seu bem. Ou seja, não tem conduta de dono; não tem animus domini. A Justiça está aí para isso, ou entra com reintegração de posse ou eles entram com usucapião. Quem invadiu com toda certeza não estava errado, a falha é do proprietário.

Robert Dias Gomes

do instagram

Futebol

Fiquei animada em ter o Ronaldo Fenômeno como presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Além de ser excelente jogador e empresário bem-sucedido, poderia trazer modernidade ao futebol que vem sendo gerido pelas mesmas mãos há anos.

Izabel Avallone

Capital