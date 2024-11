Chega ao fim o namoro de Cezar Black e Kally Fonseca: Guardo tudo de lindo

O ano de 2024 está cheio de términos de casais queridinhos dos fãs.

No dia 30 de novembro, Cezar Black anunciou o fim do seu namoro com Kally Fonseca:

A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos. Num carinho, num sorriso, num abraço. Foi como nosso amor começou. Ao longo desse pouco mais de um ano vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidades, de sorrisos, de amor. Como em toda relação houveram [sic] dificuldades, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento. De nós guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Para todos que acompanharam nossa relação, o meu muito obrigado por todo o carinho e por sempre estarem ao nosso lado, escreveu ele.

Momento depois, Kally se pronunciou e afirmou que não estava bem:

Não estou bem!!! Mas de uma coisa eu juro a vocês, nós vamos falar sobre tudo isso. Só me deem mais um tempinho.