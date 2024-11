Polícia Militar apreende motocicleta clonada na divisa de Diadema e SP

A Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (24º BPM/M) apreendeu nesta sexta (29) uma motocicleta Honda ADV 150 com sinais de adulteração durante uma abordagem na Avenida Francesco Maria Melani, no Jardim Luso, Zona Sul de São Paulo, na divisa com Diadema. O condutor do veículo foi preso.

A equipe realizava patrulhamento de rotina na ligação das duas cidades quando notou o comportamento suspeito de um motociclista, que mudou de direção ao olhar para a viatura. A atitude chamou a atenção dos policiais, que abordaram o indivíduo.

Embora nada ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, segundo os agentes, a inspeção no veículo revelou sinais de adulteração na etiqueta autodestrutiva e na placa da motocicleta. Após ser questionado, o suspeito alegou que a moto havia sido emprestada por um amigo para uma ida ao mercado e afirmou desconhecer as irregularidades.

CONFIRMAÇÃO DO CRIME

Os policiais entraram em contato com o verdadeiro proprietário da Honda ADV 150, que confirmou que sua motocicleta estava sob sua posse em Taboão da Serra. Para comprovar a veracidade, ele invejou um vídeo mostrando o veículo original, o que confirmou que a motocicleta abordada era em realidade uma espécie de clone.

DESFECHO

O homem envolvido no crime já possuía antecedentes criminais de recepção, sendo foi levado desta vez ao 98º Distrito Policial de São Paulo por adulteração de sinal identificador de veículo.