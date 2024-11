Timão visita Criciúma para entrar de vez no G-7

Prestes a completar dois meses de invencibilidade no Brasileiro, período em que acumula seis vitórias seguidas após um empate, o Corinthians segue na disputa por vaga na pré-Libertadores de 2025 e neste sábado (30), às 19h30, tem confronto fora de casa com Criciúma, que tenta sair do Z-4 a apenas três rodadas do fim do campeonato.

Apenas um ponto separa o Timão do G-7. Com 47 pontos, o Alvinegro é nono colocado, enquanto o Cruzeiro, primeiro time na zona de classificação continental, soma 48.

O Corinthians ainda assiste com atenção à final da Libertadores entre Botafogo-RJ e Atlético-MG, que será realizada às 17h deste sábado, pois se o título parar nas mãos dos cariocas, que lideram o Nacional, se abrirá um G-8 na tabela.

Já o adversário é o 17º, com 38 pontos, primeiro time no Z-4, e precisa do triunfo para respirar nas rodadas finais.

Para tentar repetir o resultado do primeiro turno, quando bateu o Criciúma por 2 a 1, em Itaquera, o Timão terá o retorno de sua dupla de ataque titular, que ficou de fora da vitória contra o Vasco na última rodada: Memphis Depay, que cumpriu suspensão, e Yuri Alberto, que já treina com o restante do grupo após se recuperar de lesão muscular na coxa direita.

A reta final da competição também tem uma meta pessoal para o centroavante Yuri Alberto, que com a boa fase recente, entrou na disputa da artilharia. Com dez gols somados durante toda a competição, o atacante está a apenas dois tentos de distância de Estêvão, do Palmeiras, atual líder da estatística.