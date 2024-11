Filippi confirma mais seis meses de atraso no Quarteirão da Educação

A Secretaria de Obras de Diadema publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na última quinta-feira, a prorrogação por mais seis meses do prazo para execução das obras do Quarteirão da Educação, localizado na esquina das ruas Pau do Café e Antônio Cardoso de Barros, no bairro Promissão. O CEU (Centro Educacional Unificado), novo nome do Quarteirão, estava previsto para fevereiro deste ano, mas teve a entrega adiada para dezembro e, agora, há um novo prazo de conclusão: maio de 2025, já sob a gestão do agora prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB).

O termo aditivo da Prefeitura de Diadema confirma a matéria publicada pelo Diário na última segunda-feira, a qual já mostrava que a entrega do CEU ficaria para a próxima gestão. No documento, o governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) informa ainda o acréscimo de 14,2% no valor inicial do contrato. Assim, os R$ 138 milhões previstos inicialmente terão um adicional de R$ 19,5 milhões para a conclusão da obra.

A construção enfrenta uma série de atrasos e, até o momento, cerca de 70% das obras foram concluídas, conforme divulgado pelo próprio chefe do Executivo, em vídeo publicado nas redes sociais. Considerando que, em março, o avanço da construção estava em pouco mais de 50%, em oito meses houve progresso de apenas 20%.

No início de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado de ministros, visitou o canteiro de obras e chegou a comentar sobre a possibilidade de inaugurar o espaço durante as eleições municipais. “Vou inaugurar sem ele (Filippi). Se demorar (a obra) e passar as eleições, a gente se encontra para entregar”, prometeu Lula.

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, chegou a prometer na mesma agenda a conclusão para ainda este ano. “O prazo é até o fim do ano. Calendário e ritmo estão corretos. Vamos entregar antes de terminar o mandato do José de Filippi”, garantiu.

TAKA LAMENTA

O prefeito eleito de Diadema, que assume o comando do Executivo no dia 1° de janeiro, lamentou os sucessivos atrasos no projeto durante a gestão Filippi. “É lamentável que um projeto tão importante para Diadema esteja atrasado e sem previsão clara de conclusão”, disse ao Diário.

Taka garantiu que sua equipe vai reavaliar a situação da obra quando assumir o Paço. “Nossa prioridade será avaliar detalhadamente as condições atuais da obra, os contratos firmados e os pagamentos realizados, para então traçar um plano de ação responsável. Garantimos transparência e seriedade em todas as etapas desse processo. Nosso compromisso é com a população e com a entrega de um equipamento que realmente atenda às necessidades da cidade.”

Prefeitura de Diadema garante que obra está em ‘fase final’