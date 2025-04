Marcelo Lima quer antecipar para até 20 de agosto entrega da Ponte Estaiada

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) pretende antecipar a entrega da Ponte Estaiada de São Bernardo. A obra está em processo de concretagem e tem previsão de conclusão até dezembro deste ano. No entanto, ele revelou que o objetivo é que a entrega de todo o circuito seja feita antes do aniversário da cidade, comemorado em 20 de agosto. A atualização foi feita durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (10), na Avenida Piraporinha, e contou com a presença do Diário.

A construção do Viaduto Estaiado, em integração com a Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Pereira Barreto, procura desafogar o trânsito de veículos no entorno do Paço.

Durante a coletiva, Lima comentou que é frequentemente questionado sobre a velocidade de suas entregas. "Eu só estou aquecendo o motor, nem apertei o pé no acelerador ainda", disse, respondendo a quem considera que o chefe do Executivo está com um ritmo acelerado demais para o início da administração. "Realizo projetos pensando em uma cidade daqui a 30 anos", completou.

O prefeito também destacou a importância dos 100 primeiros dias de sua gestão. “Nesse período já entregamos 22 novos leitos, a primeira casa de passagem para mulheres vítimas de violência doméstica, entre outras coisas” e afirma com confiança que o governo já deixa um legado que vai marcar a história de São Bernardo.

Ao Diário, ele respondeu qual o maior desafio da governança até o momento. “O mais difícil é chegar com um orçamento que não é seu, que não fui eu quem elaborou e encontrar as pendências de 2024 e ter que executar em 2025, que são os pagamentos”, comenta. Além disso, reforça que ao preparar a equipe teve que lidar com cobrança de fornecedores, medição atrasada da Ponte Estaiada, pagamento da coleta de lixo desde dezembro e a gratuidade do transporte coletivo, que estava com o pagamento atrasado em quatro meses, sendo essas negociações a parte mais difícil. O valor total apurado de dívidas é de R$ 304 milhões.

Além disso, Marcelo Lima prometeu que a cidade será totalmente monitorada por câmeras, garantindo que "tudo que há de moderno no mundo, São Bernardo vai ter" e que pretende zerar a fila de espera em exames, consultas e cirurgias pela Caravana da Saúde até 1° de julho.