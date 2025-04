Marcelo Lima reforça compromisso regional com a Segurança

Prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima (Podemos) quer ações conjuntas nas divisas, acelerar a adesão das sete cidades ao Muralha Paulista, além de projetar interligação tecnológica e de comunicação entre as Guardas Civis Municipais (Polícias Municipais).



O chefe do Executivo são-bernardense ainda anunciou que nos próximos dias um novo sistema de tecnologia avançada será apresentado.



O prefeito garantiu ainda que 59 pontos de ônibus passam a contar com monitoramento por câmeras e que a ideia é chegar a mil equipamentos de videomonitoramento em toda a cidade.

