Amor está no ar! Flávia Saraiva recebe buquê de flores em meio a rumores com MC Cabelinho

Novo amor? Flávia Saraiva mostrou para os seguidores nesta sexta-feira, dia 29, que recebeu um buquê de flores. Os fãs da atleta começaram a especular que o presente veio do MC Cabelinho.

Os dois estão aparecendo bem juntinhos desde outubro, mas ao serem questionados se haveria um relacionamento, eles negaram e disseram que era apenas amizade.

No Instagram, a ginasta mostrou diversas fotos do mês de novembro e, uma delas é com as rosas. Na legenda, ela escreveu:

É difícil ser amargo quando a alma é feita de doçura. Por mais que o mundo machuque, quem é doce por natureza sempre encontra um jeito de espalhar leveza, mesmo em meio à dor. Espalhe amor nos gestos mais simples.