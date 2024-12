Obituário - 1° de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Mário Mingotta, 97. Natural de Bocaina (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Ziemer, 93. Natural de Caiuá (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorothéa Thereza Midolli Brandão, 92. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Psicóloga. Dia 26. Memorial Planalto.

Satilia Pereira Feliciano, 91. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Nivaldo Gulmini, 89. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedicto Pedro Moreira, 87. Natural de Porto Feliz (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gugef, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amara Maria Bettini, 79. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraildes Lina dos Santos, 75. Natural do Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Basílio, 74. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tarcísio de Sousa Moura, 72. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Airton Pucharelli, 66. Natural de José Bonifácio (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Comprador. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ricardo Dias Oliveira, 63. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silas Apolinário, 55. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Memorial Phoenix.

SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Veríssimo, 79. Natural de Restinga (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Aparecida Precivalli Marcossi, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rita de Cássia Montanini Cunha Rocha, 38. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Josina Rainha de Portugal, 100. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Vale a Paz.

Huginilia Pires de Andrade, 91. Natural de Irati (Paraná). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Vitória Lima dos Reis, 85. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Irene Oliveira da Motta, 70. Natural de Goioerê (Paraná). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Elizabeth Baptista Pereira, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Rosalina Sartori Galastri, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

João Feliciano da Costa, 82. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Lúcia Maria Resende, 71. Natural de Bom Despacho (Minas Gerais). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Solange Nizete Pereira dos Santos, 60. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.