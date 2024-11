Bruna Biancardi posta vídeo de Mavie e rebate críticas após dizer que filha foi planejada: Aceitem, isso não é um pecado

Alerta de fofura! Bruna Biancardi postou um vídeo emocionante - e super fofo - da sua filha, a pequena Mavie, fruto do seu relacionamento com o jogador brasileiro Neymar Jr.

Através de suas redes sociais, a influenciadora postou um vídeo com trechos do aniversário de um ano de idade da pequena, que foram narrados por Davi Lucca, primeiro filho de Neymar.

E assim, despretensiosamente o Gabriel Queiroz me fez chorar com esse vídeo lindo? E as palavras escritas pela Bi Coimbra e narradas pelo Davizinho no chá revelação, nunca fizeram tanto sentido.

Em seguida, Bruna reforçou como Mavie é amada e foi desejada:

Você é tão amada filha, foi tão desejada... Oro para que a gente possa te mostrar sempre o melhor caminho e para que você continue espalhando essa luz por os seus pés pisarem. Te amaaaamos pequena!

Após a publicação, Bruna recebeu alguns comentários de internautas questionando o motivo dela sempre falar que Mavie foi planejada e desejada, e alguns apontando que ela sempre tenta alfinetar Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha do jogador.

Preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é um pecado e eu sempre falei isso. Ela foi, mas, se não tivesse sido seria amada da mesma maneira. Quando foi que eu escrevi que só é filho se for desejado? Querem sempre arrumar confusão com tudo. Depois atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer/falar, porque cada hora é uma coisa nova, escreveu.