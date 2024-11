São Bernardo entrega reforma de sala multiuso do Crec Pauliceia

A Prefeitura de São Bernardo entregou ontem a reforma da sala multiuso do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Gentil Antiqueira, mais conhecido por Crec Pauliceia (R. Francisco Alves, 460). As intervenções se deram em todo o telhado e no forro. Foi realizada a substituição das calhas e tubos de queda de água para que não haja nenhum tipo de infiltração, além de nova pintura do espaço – investimento foi de R$ 200 mil.

O Crec Pauliceia atende cerca de 3.000 pessoas por mês em diversas atividades no complexo, que também tem ginásio poliesportivo, piscina, sala de dança, de artes e biblioteca.

Laysa Pimentel, 12 anos, moradora do bairro, faz aulas de ginástica rítmica. “Treino há três anos aqui no Crec. Desde que comecei no esporte, me apaixonei. Agora, com essa reforma, teremos mais segurança para treinar. Meu sonho é um dia poder disputar uma Olimpíada”, declarou.