Vigas para a alça do Viaduto Estaiado começam a ser erguidas

Dando sequência à construção do viaduto estaiado que ligará os bairros Centro Alto e Centro, proporcionando conexão vital para a região em Ribeirão Pires, na última quarta-feira (27) começaram a ser erguidas as vigas para a futura travessia na alça sobre o Ribeirão Grande (sentido Mauá x Centro Alto) pela Avenida Humberto de Campos. Também estão sendo executadas a concretagem das paredes, formas e armação, além da terraplanagem do acesso 10.

Com investimento de R$ 55,8 milhões, sendo R$ 40 milhões do Estado e R$ 15,8 milhões contrapartida da Prefeitura, a execução do projeto tira do papel uma reivindicação antiga dos moradores.

O novo acesso viário de Ribeirão Pires estará suspenso a uma altura de 15 metros, sobre a linha ferroviária, e contará com quatro pistas, duas em cada sentido. A previsão inicial para a conclusão das obras é de 36 meses, com a geração de 60 empregos diretos no início do projeto.

O viaduto estaiado partirá da Avenida Prefeito Valdírio Prisco, da altura do Complexo Ayrton Senna até a Avenida Humberto de Campos, nos pés do Mirante Santo Antônio.

Segundo o Paço, o projeto integra o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária já executado pela Prefeitura. Mais de 100 ruas e avenidas da cidade ganharam asfalto novo, além de nova sinalização e iluminação LED em 100% do município.

Uma equipe específica da Secretaria de Obras realiza vistorias permanentes no empreendimento. A ideia é acompanhar cada avanço realizado na obra e entender quais serão as próximas etapas a serem encaradas pelos trabalhadores e engenheiros que atuam na construção.