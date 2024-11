Escola de Ouro Andreense realiza formatura para mais 300 alunos

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, foi cenário nesta quarta-feira (27) de mais uma formatura da Escola de Ouro Andreense. Ao todo, 300 formandos acompanhados de amigos e familiares participaram da cerimônia.

“A Escola de Ouro Andreense é um dos grandes legados que estamos deixando para a cidade, porque a gente consegue fornecer algo que ninguém mais tira, que é conhecimento e isso é algo muito valioso. Estamos chegando à marca de quase 100 mil certificados emitidos desde que essa ideia começou, no início da nossa gestão. Estamos muito felizes de estar aqui em mais uma formatura”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Em 2024, a Escola de Ouro ofertou 55 cursos de qualificação profissional nas áreas de beleza, artesanato, cultura, culinária, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, informática, entre outros.

“Ao longo dos últimos oito anos construímos programas e ações que, de verdade, proporcionam oportunidades para nossa população. Quando qualificamos a nossa gente, elevamos o padrão de vida de todos que moram em nossa cidade. Esse é o objetivo central da Escola de Ouro Andreense. Entendemos que a nossa escola de capacitação é um motor poderoso de desenvolvimento econômico e social e tenho muito orgulho de deixar esse legado para Santo André”, declara a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra.

Desde a retomada do Fundo Social de Solidariedade, em 2017, e o desenvolvimento de projetos e programas sociais, a Escola de Ouro Andreense já distribuiu mais de 91 mil certificados de qualificação capacitando pessoas e incentivando tanto a procura por um emprego como a criação da própria empresa.

“Este momento representa não apenas a conclusão de um curso, mas o início de uma nova fase repleta de possibilidades e conquistas e nossa recompensa é saber que a partir do nosso trabalho, milhares de andreenses estão tendo suas vidas transformadas”, celebrou a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

A andreense Meire Andrade é um desses exemplos do quanto a Escola de Ouro tem poder de promover essa mudança de vida. Após perder o emprego em março deste ano, conheceu os cursos gratuitos ofertados pela Prefeitura de Santo André através da cunhada e mudou completamente sua área de atuação, além de iniciar o próprio negócio.

“Abri meu estúdio após fazer os cursos de manicure e pedicure, massagem relaxante e esmaltação em gel. Pela Escola de Ouro eu tive essa oportunidade. Esse leque se abriu de uma forma que eu não esperava”, garantiu a formanda, que ainda acrescentou: “Para quem ainda vai começar, pode ir sem medo. Os instrutores que estão lá são dedicados e muito capacitados e conhecem o que estão ensinando. Os alunos saem de lá prontos para o mercado de trabalho e novas oportunidades”, finalizou.

Vale ressaltar que todos os cursos são gratuitos e contam com instrutores capacitados visando justamente a qualificação e preparando os alunos para o mercado de trabalho ou a condução do próprio negócio. Além disso, por meio de parcerias com empresas e comércios da cidade, alunos podem ser indicados para vagas de emprego ou no mínimo cadastrados no banco de talentos.

Sobre a Escola de Ouro Andreense - Com cursos 100% gratuitos e instrutores gabaritados e sob o slogan “mais que uma escola, um projeto de vida”, a Escola de Ouro tem por objetivo a qualificação profissional. A partir de parcerias com as principais empresas e comércios da cidade, munícipes são capacitados a ingressar imediatamente no mercado de trabalho em diversas áreas de atuação.

Interessados em conhecer a oferta de cursos, bem como datas, turmas e locais onde acontecerão as aulas, podem acessar o site www.escoladeouro.com.br.