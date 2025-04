Após 36 horas, Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios é liberada

Após 36 horas de interdição, a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada por volta das 12h neste domingo (6), segundo informou a concessionária Tamoios, responsável pela operação da via. A pista estava interditada desde sexta-feira (4) à noite por causa do volume de chuva acumulado no local.

No período, a subida e descida ocorreu pela Serra Nova, em operação comboio. Neste momento, o tempo está nublado com garoa em pontos isolados da pista e os motoristas encontram tráfego livre.