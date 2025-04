Ribeirão Pires promove Caminhada do Autismo no próximo domingo (13)

No próximo domingo (13), Ribeirão Pires receberá 3ª edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo, iniciativa que mobiliza a Estância em prol da inclusão e do respeito às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Com o slogan “Informação gera empatia. Empatia gera respeito”, a ação, promovida pela Clínica Fisiomed com apoio da Prefeitura, reforça a importância da informação como ferramenta de transformação social.

A concentração está marcada para às 8h20, na Rua José Elias Chiedde, 53 – Centro. Às 9h, os participantes seguirão em caminhada até a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. Durante o trajeto, o público irá vivenciar atividades lúdicas com cartazes educativos sobre o autismo e intervenções artísticas.

O encerramento da caminhada contará, ainda, com programação especial, incluindo atividades físicas como alongamento e zumba, sorteios, entre outras atrações. O destaque fica para o piquenique comunitário. Nele, cada família está convidada a levar um prato de doce, um de salgado e refrigerante.