Na reta final da gestação, Duda Reis faz chá de bebê luxuoso

A pequena Aurora está quase entre nós! E Duda Reis não poderia deixar a primeira gravidez passar sem fazer um chá de bebê daqueles para filha, não é mesmo?

Nas redes sociais, a atriz compartilhou na noite da última terça-feira, dia 26, a festa luxuosa que armou para comemorar a espera da pequena, fruto de seu casamento com Eduardo Nunes.

Com um vídeo, Duda mostrou todos os detalhes do chá de bebê luxuoso, tendo escolhido um modelito rosa para a data especial e para receber os convidados. O look, aliás, combinou com a decoração da comemoração, que também foi feita em tons de rosa, estando repleta de flores.

Dia de comemorar a vinda da Aurora, que está tão perto? que tarde mágica ao lado de pessoas tão especiais e pessoas que estiveram presentes em toda a minha gestação. Amo todas vocês e que venha a nossa Aurora, escreveu ela na legenda do vídeo postado no Instagram.