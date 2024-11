Carreta tomba e bate em poste na Rodovia Caminho do Mar

Uma carreta bateu em um poste de energia após tombar na altura do km 31 da Rodovia Caminho do Mar, em São Bernardo, na manhã desta quinta-feira (27), por volta das 5h. O acidente ocorreu próximo a uma curva próxima à Estrada do Cocaia.

De acordo com informações apuradas pelo Diário, o veículo, que pertencente a uma empresa de automóveis, vinha sentido Ribeirão Pires e carregava rodas e lanternas traseiras. O motorista, que ficou sem ferimentos, seguia para um Porto Seco, um espaço para armazenagem e movimentação de cargas.

Apesar do impacto, não houve vítimas. O poste atingido causou a interrupção no fornecimento de energia para moradores do bairro Estrada do Cocaía. Com o tombamento do caminhão, que derramou parte da carga pela pista, a faixa sentido norte foi bloqueada. As autoridades realizam socorro mecânico no período da tarde, para a retirada do veículo, e de objetos no asfalto.