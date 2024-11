Taxas futuras de juros acompanham alta do dólar com cenário fiscal no radar

Apesar de o dólar estar fraco ante a maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities, no mercado financeiro local a moeda sobe ante o real e puxa os juros futuros no período da manhã desta quarta-feira, 27, de agenda doméstico esvaziada de indicadores e com investidores à espera de que o pacote de aperto fiscal saia finalmente nos próximos dias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve discutir o pacote na Câmara hoje e até a manhã desta quinta-feira com o Senado.

Além disso, os deputados do PSD, União e PP preparam uma PEC com medidas alternativas ao ajuste fiscal, que deve ser encaminhada pelo governo federal ao Congresso. O mercado também aguarda indicadores dos EUA.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 ia para 13,300%, de 13,281% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 subia para 13,370%, de 13,326%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 13,160%, de 13,079% no ajuste anterior.