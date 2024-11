Charge - 27 de novembro de 2024

Os moradores de Mauá ganharam o primeiro presente para o Natal. Em coletiva para anúncio do calendário de ações, inaugurações e festejos para celebrar o aniversário de 70 anos de Mauá, o prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT), confirmou nesta terça-feira (26) a entrega da esperada Praça da Cidadania de Mauá para o dia 12 de dezembro, em evento que terá a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa tem como objetivo oferecer espaços de convivência onde o morador encontrará esporte, cultura e lazer.

Além do impacto cultural e de lazer, haverá oferta de mais de 20 cursos de qualificação profissional, nas áreas da beleza e bem-estar, moda e arte, gastronomia, informática, construção civil e administração. Em 2021, o governo do Estado de São Paulo anunciou a implementação de unidades da Praça da Cidadania em três municípios do Grande ABC: São Bernardo, Diadema e Mauá. Governador de São Paulo, o ex-tucano João Doria reuniu prefeitos para anunciar investimentos de, em média, R$ 5 milhões por Praça da Cidadania.