Com presença de Tarcísio, Mauá entregará Praça da Cidadania em dezembro

Os moradores de Mauá ganharam o primeiro presente para o Natal. Em coletiva para anúncio do calendário de ações, inaugurações e festejos para celebrar o aniversário de 70 anos de Mauá, o prefeito da cidade, Marcelo Oliveira (PT), confirmou nesta terça-feira (26) a entrega da esperada Praça da Cidadania de Mauá para o dia 12 de dezembro, em evento que terá a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa tem como objetivo oferecer espaços de convivência onde o morador encontrará esporte, cultura e lazer.

Além do impacto cultural e de lazer, haverá oferta de mais de 20 cursos de qualificação profissional, nas áreas da beleza e bem-estar, moda e arte, gastronomia, informática, construção civil e administração. Em 2021, o governo do Estado de São Paulo anunciou a implementação de unidades da Praça da Cidadania em três municípios do Grande ABC: São Bernardo, Diadema e Mauá. Governador de São Paulo, o ex-tucano João Doria reuniu prefeitos para anunciar investimentos de, em média, R$ 5 milhões por Praça da Cidadania.

O prazo de entrega dos equipamentos foi estimado para o fim de 2022, porém, dois anos depois, nenhuma delas foi inaugurada. O Executivo paulista, agora comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu ao Diário inauguração das unidades para 2025, no início do mês. Na região, Santo André já possui uma unidade localizada no Jardim Santo André, que aguarda por intervenções estruturais e de modernização por parte do governo estadual para retomar e ampliar as atividades.

“Foi um processo bem rápido. Além do diálogo direto entre a Prefeitura e o governo na questão política, houve o cuidado com a documentação: entregamos tudo em dia, acompanhamos de perto e ajudamos na aprovação do projeto. Isso agilizou bastante o processo, evitando os atrasos que deixam muitas vezes as cidades enroscadas”, disse o prefeito Marcelo Oliveira. “A licitação foi realizada rapidamente e a obra já está concluída. Vejo isso com bons olhos, principalmente quando comparo com outras cidades, onde muitas obras ainda nem foram finalizadas e já enfrentam problemas como vandalismo”. A Praça ficará localizada na Rua João Batista de Lima, 231, Jardim Éden.

O LOCAL

A Praça da Cidadania de Mauá estará situada no bairro Jardim Éden, em local de fácil acesso, com frente para a Estrada do Carneiro, e em região com elevado índice de vulnerabilidade social. Os equipamentos da Praça da Cidadania se distribuirão em um amplo terreno de 6.404 m², com dois níveis principais interligados por rampas e escadarias. A Praça contará com quadra de futebol society, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, parquinho infantil, pista de skate, arena ao ar livre, pista de caminhada e área de jogos.

Haverá ainda Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo, que oferecerá salas de gastronomia, beleza e bem-estar, esterilização, moda e arte, informática, Banco do Povo/CIC, multiuso, administração, copa e lavanderia, depósito e almoxarifado, sanitários, área técnica, horta comunitária e canteiro da Escola de Construção Civil. Buscando minimizar o impacto no meio ambiente, a Praça contará com jardins de chuva, para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício da Escola de Qualificação Profissional, por sua vez, contará com sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

“A comunidade está cuidando do espaço, e a quadra já está sendo utilizada, com o pessoal jogando futebol e aproveitando a área. Temos conversado com os moradores, e vejo com otimismo o fato de termos sido um dos primeiros a concluir e disponibilizar essa estrutura. O mais positivo é que não houve custo direto para o município, já que nossa parte foi a doação do terreno”, finalizou o chefe do Executivo.