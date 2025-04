Alunos estão há 21 dias sem aula presencial

Os alunos da Etec (Escola Técnica Estadual) Professora Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, estão sem aulas presenciais desde o dia 13 de março devido aos danos provocados pelas fortes chuvas do último mês. A cabine primária responsável por distribuir energia à escola foi danificada e, de acordo com o Centro Paula Souza, responsável pela gestão da instituição, a previsão é a de que a situação seja normalizada somente daqui a 15 dias.

“O Centro Paula Souza pede desculpas aos alunos da Etec de Ribeirão Pires pelos transtornos causados pelas fortes chuvas de março. A direção da unidade já iniciou a contratação da empresa que fará o restabelecimento da energia na escola”, informou.

A instituição ressaltou ao Diário que em nenhum momento houve interrupção das aulas, que estão sendo realizadas no formato remoto. “Os alunos que não conseguirem acesso às aulas on-line terão suporte no retorno ao presencial para que não haja prejuízo pedagógico. A unidade de infraestrutura do Centro Paula Souza realiza vistorias regularmente nas unidades para avaliar necessidades de serviços e valores para reformas”, informou o Centro Paula.