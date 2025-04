Santo André altera funcionamento de serviços no feriado de aniversário da cidade

Em razão do feriado municipal de aniversário de Santo André, comemorado nesta terça-feira (8), diversos serviços públicos terão horários alterados ou atendimento suspenso. A Prefeitura informou que não haverá expediente no Paço Municipal na segunda e na terça-feira (7 e 8), com retomada das atividades normais na quarta-feira (9).



Veja como fica o funcionamento dos principais serviços:

Saúde

As unidades básicas de saúde (UBS, US, USF e Policlínica), assim como o Poupatempo da Saúde, não abrirão nos dias 7 e 8. Os atendimentos serão retomados a partir de quarta-feira.



Já os serviços de urgência e emergência seguirão normalmente com plantão 24 horas:

- UPA Vila Luzita – Rua Calecute, 25 | (11) 4451-5866

- Pronto Atendimento Paranapiacaba – Rua Rodrigues Alves, 29 | (11) 4439-0030

- UPA Perimetral – Rua Agenor de Camargo, 129 | (11) 4435-1400

- UPA Central – Praça IV Centenário, 8 | (11) 4436-4313

- UPA Sacadura Cabral – Rua Lauro Muller, 354 | (11) 4421-1244

- CHM (Centro Hospitalar Municipal) – Av. João Ramalho, 326 | (11) 4433-3611

- Hospital da Mulher – Rua América do Sul, 285 | (11) 4478-5000



O Hospital Veterinário Municipal também estará fechado nos dias 7 e 8, reabrindo na quarta-feira, das 8h às 18h.



Parques

Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado. Confira alguns dos principais espaços de lazer e seus horários:



- Parque Central – das 6h às 20h

- Parque Antonio Fláquer (Ipiranguinha) – das 6h às 22h

- Parque Celso Daniel – das 6h às 22h

- Parque da Juventude Ana Brandão – das 6h às 18h

- Parque Natural do Pedroso – das 7h às 17h, com pedalinho aberto das 9h às 17h entre sábado e terça



A lista completa de parques e endereços está disponível no site oficial da prefeitura.



Trânsito e Segurança

- O Departamento de Engenharia de Tráfego mantém agentes de plantão; atendimento pelo 0800 770 3194.

- A Guarda Civil Municipal opera normalmente e pode ser acionada pelo telefone 153.



Serviço funerário

Atendimento ininterrupto pelo número (11) 4433-3544.



Semasa

- Coleta de lixo (orgânico e reciclável) segue sem alterações.

- Recolhimento de animais mortos e resíduos de saúde funcionará normalmente de segunda a terça, das 7h às 15h.

- Estações de Coleta estarão abertas. Os endereços podem ser consultados aqui.

- Programa Moeda Verde não realiza trocas nos dias 7 e 8.

- Atendimento presencial e por canais digitais (telefone e WhatsApp) ficará suspenso, com retorno na quarta-feira (9). Agendamentos podem ser feitos online.