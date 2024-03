Santo André divulga pacote de eventos para comemorar os 471 anos da cidade

A Prefeitura de Santo André divulgou, nesta segunda-feira (25), a programação de aniversário dos 471 anos da cidade, que será no dia 8 de abril. Durante os 30 dias de evento, o município vai receber mais de 100 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, envolvendo cerca de 300 artistas, entre eles Arnaldo Antunes, Xande de Pilares e Roupa Nova. São esperadas ainda inaugurações, como o aguardado Hospital Veterinário e o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence. As doações no Paço e a tradicional Feira da Fraternidade retornam para as festividades.

A programação se inicia já neste fim de semana, com a popular Caça ao Tesouro de Páscoa, no Parque Celso Daniel e Parque Regional da Criança, com inscrições abertas nesta terça-feira para os dias 30 e 31 de março das 10h às 18h. Na programação musical, Xande de Pilares agita o público no Parque Guaraciaba, durante o Samba do Guaraciaba, no dia 7 de abril, das 12h às 20h, com estrutura com Praça de Alimentação com beer trucks.

Já nos dias 6, 7 e 8 de abril, o Paço de Santo André receberá grandes nomes da música durante a Feira da Fraternidade, que terá mais de 50 entidades assistenciais, comidas típicas de outros países, tendas de artesanato e roupas. Arnaldo Antunes sobe ao palco no primeiro dia, já no segundo são os Inimigos da HP, já na segunda-feira, data em que se comemora oficialmente o aniversário andreense, o Roupa Nova irá tocar seus maiores hits na festa.

Outras atividades da programação estão em destaque, como a homenagem ao fundador da cidade, o português João Ramalho, na Praça IV Centenário, às 8h do dia de aniversário do município. Além disso, no dia 28, os músicos Marcão Britto & Thiago Castanho se unem na celebração Charlie Brown Jr. 30 Anos, durante o Dia D Solidário, que terá torneios de skate no Paço Municipal. Os anúncios foram realizados pelo prefeito andreense Paulo Serra (PSDB), no Salão Burle Marx do Paço, junto à primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

“Teremos o maior aniversário da história de Santo André, não tenho dúvidas disso, o público vai ver as atrações, entregas e um combo de atividades durante o mês de abril. Será um mês de abril de muita solidariedade, amor pela cidade e de ajuda ao próximo”, disse o prefeito Paulo Serra. Conforme explica o chefe do Executivo, a campanha terá como tema 471 motivos para amar Santo André, onde os próprios moradores poderão enviar seus relatos nas ativações dos eventos ou por meio das redes sociais.

ENTREGA

Além de eventos, a Prefeitura divulgou as entregas que pretende fazer no decorrer de abril, como o tão aguardado Hospital Veterinário público de Santo André, no dia 8. O espaço de dois andares tem área construída de aproximadamente 700 metros quadrados, contemplados com recepções, consultórios, salas cirúrgicas, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação, observação e espera, solarium para cães e gatos, espaço para adoção, área administrativa, copa, laboratório, salas de coleta e esterilização.

O Teatro Municipal Maestro Flávio Florence também será reinaugurado em abril, no dia 26. A unidade, fechada em 2020, recebeu investimento de R$ 6 milhões para modernizações e revitalizações estruturais. O valor contempla também a impermeabilização do local e reformas no saguão. Inaugurado em 1971, o projeto arquitetônico original teve a participação de Rino Levi e do paisagista Roberto Burle Marx. A capacidade de público será de 454 lugares, com novas poltronas planejadas para acessibilidade de pessoas com deficiência e obesos.

O município receberá ainda as entregas de intervenções como o novo Viaduto Castelo Branco, o Parque e Pista de Skate Dr. Sérgio Cyrino da Silva, na Vila Valparaíso, e da nova inauguração da Usina Solar do Jardim Las Vegas. A relação de todos os eventos pode ser encontrada em https://www.santoandre471anos.com.br/