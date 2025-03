Santo André terá shows, inaugurações e bairro inteligente em abril

A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quarta-feira (26) a programação especial para abril, mês em que o município celebra seu 472° aniversário, no próximo dia 8. A agenda especial conta com diversas atrações, entre shows, eventos, inaugurações, reabertura de espaços, atividades esportivas, assinaturas de ordem de serviço, entre outros. O tema da festividade deste ano é ‘Cada canto, uma história. Cada história, um orgulho’.

No total, são mais de 90 atrações que serão realizadas entre 1° de abril até o dia 30. Entre os principais destaques, estão a Feira da Fraternidade, com apresentação de Nando Reis e Xande de Pilares; Samba no Guaraciaba com Pixote; entrega de três praças, de uma usina fotovoltaica e do Pet Parque do Parque Central; liberação do segundo viaduto do Complexo Viário Santa Teresinha; encontro de carros antigos; reabertura da Casa da Palavra e outras atrações.

O mês começa com o lançamento do 32º ponto de troca dos premiados programas Moeda Verde e Moeda PET, no Condomínio Maracanã, logo no dia 1º de abril. A programação segue com um importante evento no Saguão do Teatro Municipal, o Festival de Talentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista), na quarta-feira (2), a partir das 14h.

O estacionamento do prédio do Executivo receberá, no dia 6, o 1º Encontro de Carros Antigos, no qual são esperados até 300 veículos, dos mais variados tipos e modelos. No dia 8 de abril, data do aniversário de Santo André, além da tradicional cerimônia em homenagem ao fundador João Ramalho, haverá ainda a reinauguração da Biblioteca Nair Lacerda, totalmente revitalizada.

Outro equipamento cultural que reabrirá as portas é a Casa da Palavra, a partir do dia 25. Já no dia 27, a Ossa faz uma apresentação no Parque Central, com o concerto especial U2 Sinfônico. No fim de semana dos dias 11, 12 e 13 acontece a Feira da Fraternidade, no estacionamento do Paço Municipal.

O Parque Celso Daniel e o Parque Regional da Criança recebem, nos dias 19 e 20, das 9h às 18h, a Caça ao Tesouro de Páscoa, evento voltado às crianças, com estrutura temática. A expectativa da Prefeitura é receber 3.000 participantes por dia.

“A gente não trata este como o primeiro ano de aniversário da cidade. São 472 anos e respeitamos muito a história, criada por muitas mãos. Então nesse aniversário trazemos esse resgate histórico”, explicou o prefeito Gilvan Junior (PSDB) durante o evento de apresentação da programação, no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo.

A programação completa de eventos deste mês de abril de 2025 pode ser conferida no site (www.santoandre472anos.com.br).

BAIRRO INTELIGENTE

Além das festividades, um grande marco para o aniversário da cidade será o lançamento do primeiro bairro inteligente de Santo André, projeto-piloto que servirá de modelo para a transformação digital do município, conforme informou a Prefeitura.

De acordo com o prefeito Gilvan Junior, o bairro será equipado com diversos sensores, como de ruído, medidores de temperatura, semáforos inteligentes e Wi-Fi conectado. Além disso, os veículos municipais de urgência e emergência também estarão conectados, o que permitirá respostas mais rápidas.

(com Redação)