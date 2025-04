Vídeo: PM prende procurado por homicídio, roubo e falsificação em Diadema

Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde de quarta-feira (3) por equipes da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Diadema. Segundo a corporação, ele era alvo de mandados de prisão pelos crimes de homicídio, roubo e falsificação de documentos.

Ainda de acordo com as informações, o indivíduo estava em frente a uma casa quando percebeu a aproximação dos agentes e entrou no imóvel. Os policiais realizaram a abordagem e, após consulta ao sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), confirmaram que ele era procurado pela Justiça, com uma pena pendente de dois anos e seis meses pelo crime de falsificação de documentos.

O homem foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.

