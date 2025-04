Homem é preso e dois adolescentes são apreendidos por tráfico em Mauá

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos na noite desta quinta-feira (3) por suspeita de tráfico de drogas na Rua Cedro, no Jardim Ipê, em Mauá.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, uma equipe abordou o trio e encontrou 87 porções de maconha, 58 de crack e 47 papelotes de cocaína. Também foi apreendido um caderno com anotações que indicariam a movimentação do tráfico local.

O trio permaneceu à disposição da Justiça.

Casa-bomba no mesmo bairro

No dia 7 de março deste ano, também no Jardim Ipê, a Polícia Militar desarticulou um ponto de armazenamento de drogas, conhecido como “casa-bomba”, na Rua Vitória.

Segundo a corporação, equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) receberam informações sobre a residência e, ao chegarem ao local, sentiram um forte cheiro de entorpecentes vindo de uma das casas, que estava com a porta aberta. No interior, encontraram uma mulher que entregou uma mochila com grande quantidade de drogas, alegando que pertenciam ao companheiro, que não estava no local.

Os policiais também encontraram uma chave de carro e identificaram um GM Celta estacionado em frente à casa. Após consulta, descobriram que o motor pertencia a um GM Corsa Wind furtado.

A mulher foi detida e o companheiro é procurado pela polícia. O caso foi registrado como tráfico de drogas e receptação.