Aqua+Festival de Artes ocorre nesta quinta no espaço A Casa

Depois de estimular e fortalecer uma diversidade de artistas andreenses iniciantes de diferentes idades com oficinas gratuitas de artes integradas, nas quais foram difundidas técnicas de aquarela, lambe-lambe, gravura, grafite e outras expressões bidimensionais, o projeto Aqua + Festival fecha o ano nesta quinta-feira (28), entre 15h e 20h, com a realização do Aqua +Festival de Artes Integradas.

O evento é aberto aos artistas que passaram pelas oficinas e ao público em geral e ocorre no espaço A Casa. na Avenida Industrial, 1.740, ao lado da Estação Prefeito Saladino. A entrada será solidária com a entrega de 1 kg de alimento não perecível a ser doado a entidades sociais.

A programação (veja abaixo) prevê oficinas, aulas abertas e workshops que ocorrem simultaneamente das 15h às 18h e se encerra com uma apresentação musical. As inscrições podem ser realizadas na chegada.