Aos prantos, Ana Paula Minerato se pronuncia pela primeira vez após polêmica com cantora: - Estou muito mal

Ana Paula Minerato usou suas redes sociais nesta terça-feira, dia 26, para se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica que se envolveu com a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Aos prantos, a influenciadora falou que estava muito mal com todo o ocorrido e se desculpou pelas falas recentes.

- Eu estou muito mal porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpas a todo mundo que se sentiu atingido, ofendido porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço. Quero pedir desculpa para todo mundo, quero pedir desculpa para Ananda, quero deixar registrado o meu pedido de perdão, disse.

Aproveitando o pronunciamento, Ana Paula falou diz ter vivido um relacionamento tóxico e abusivo:

- Queria contar também o que eu vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu, agora, uma pessoa que fez tudo por fama. Essa pessoa falava que só queria três coisas de mim: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band e que botasse ele nas minhas redes sociais... Isso eu escutei várias vezes.

Ainda, segundo Ana Paula, ela tentou diversas vezes sair do relacionamento, mas o medo foi maior:

- Ia e voltava na minha vida, fazendo uma pressão psicológica. Dizia que queria me engravidar, ver um filho em mim. Eu fui até ver se estava tudo bem com o meu corpo. Eu não queria, eu tentei várias vezes sair dessa relação. Só que tinha medo de me afastar e acontecer o pior. E por causa desse medo, queria vigiar se ele podia fazer algo contra mim e ele fez. Quando foi na última sexta-feira consegui colocar um ponto final porque eu já tinha sido invadida de tudo quanto era jeito. Ele conseguiu pegar meu celular, muitas coisas minhas. Estava sendo muito abusada, e até vídeo intimo ele gravava eu tinha medo que eles vazassem. Esse era um dos motivos que eu ficava próxima por medo desses vídeos, sempre pedia para ele apagar e eu realmente não sei se ele tem ou não.

No final ela reforçou que errou, mas culpou o seu ex por sua atitude:

- Apesar desse episódio de racismo ter dominado toda a pauta, sim, foi um erro, sim, foi uma coisa muito ruim, e mais uma vez eu reitero aqui o meu pedido de perdão. Porque sei que como mulher vivi coisas terríveis com essa pessoa que só queria fama. Eu até falava: Eu não trabalho para você. Não quero fazer nada disso, isso não é um namoro? Não é um trabalho. Ele conseguiu essa fama toda através de mim. Ele usou essa traição, com essa Ananda, para colocar ela contra mim. Mostrou vídeos, falava coisas terríveis dela e colocava ela contra mim. Ele fazia que eu falasse coisas terríveis e eu falei. Estou muito mal. É isso.

Antes do pronunciamento de Ana Paula, Ananda usou as redes sociais para agradecer todas as mensagens de apoio e carinho que recebeu.