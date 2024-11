Vereadores de São Caetano votam em 2º turno orçamento do próximo ano

A Câmara de São Caetano analisa nesta terça-feira (26), em segunda votação, a proposta orçamentária para 2025, a qual prevê receitas de R$ 2,6 bilhões.

O projeto foi aprovado em primeira votação na sessão da última semana pela maioria dos parlamentares. A exceção foram os votos contrários de Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos).

Ambos os vereadores apresentaram emendas, que constam na ordem do dia da sessão desta terça, mas receberam parecer de rejeição da Comissão de Finanças e Orçamento.

Do valor total, ficou destinado R$ 1.136.999.738 para as despesas com pessoal e encargos da Administração Direta e Indireta, que incluem: Prefeitura (R$ 876.204.228,35), Fundação das Artes de São Caetano (R$ 9.035.350), Fundação Pró Memória (R$ 1.710.500), Universidade Municipal de São Caetano (R$ 199.650.000) e Sistema de Água e Esgoto (Saesa, R$ 50.399.660).

As secretarias com maior destinação de recursos no orçamento são Educação, com R$ 582 milhões, e a de Saúde, com R$ 485 milhões.