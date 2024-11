Estilista de Diadema vence reality e quer ‘deselitizar’ moda

O estilista, produtor de moda e professor mineiro Chesller Moreira, 42 anos, radicado em Diadema há quatro, venceu no último domingo (24) a quarta temporada do reality show Fashion House, do canal do Youtube da Fashion TV. Ao Diário, ele afirma que a conquista vem como uma injeção de ânimo para retomar seus projetos na região, entre eles o de realizar a segunda edição da Semana de Moda Sustentável de Diadema.

“Quero descentralizar a moda de São Paulo. Todos nós vestimos e vivemos moda, e quem mais a consome é a população de baixa renda, que não têm acesso a esses eventos”, avaliou.

O profissional destacou que a comunicação das marcas, mesmo as populares, também é elitizada e que, equivocadamente, não representa o público-alvo. “Essa geração quer se ver em uma propaganda, que deve exibir cenas que refletem sua realidade”, diz o estilista.

O evento planejado por Moreira tem a proposta de focar em moda sustentável, com peças de brechó, que recolocam no mercado o que era lixo, e itens confeccionados com resíduos da indústria. Ele pretende levar seu projeto para a Secretaria de Cultura de Diadema em janeiro, já no início do novo mandato, para executá-lo no mês de setembro.

A primeira edição do evento foi on-line, em função da pandemia. Dessa vez, esse “Diadema Fashion Week”, como define Chesller, será presencial. O plano do estilista é levar desfiles, palestras e workshops para os núcleos de cultura da cidade. A ideia é finalizar a semana no Teatro Clara Nunes, no Centro.

Dispensado de um concurso há dois anos por estar “velho demais”, o que chegou a fazê-lo desistir da moda, Moreira quer também transformar a experiência ruim vivida com o etarismo em oportunidade para pessoas com mais experiência mostrarem seu trabalho. “Quero trazer as costureiras, estilistas e pessoas que trabalham com moda que não são tão jovens, para que ninguém passe por o que eu passei.”

HISTÓRIA

Chesller Moreira via, com apenas 9 anos, sua avó costurar, enquanto seus olhos brilhavam. “Eram aquelas roupas glamourosas, que ela fazia para prostitutas e travestis. Foi quando eu decidi: quero fazer isso”, contou.

Aos 14 anos, quando trabalhava em uma lavoura de café em Boa Esperaça (MG), pediu para fazer um teste em uma confecção. Desde então, foi conciliando atividades e estudos na área com outros trabalhos, como ajudante de pedreiro e em oficina mecânica. Formou-se na Faculdade de Design de Moda, em Design de Interiores, e hoje também é pós-graduado em Produção de Moda.

Chesller já deu aulas de Moda em oficinas da Secretaria de Cultura e na Fundação Florestan Fernandes, em Diadema. Atualmente, ensina no Ponto da Moda, na cidade da qual diz se orgulhar de viver e trabalhar, e foi destaque na recente exposição dos 60 Anos da Moda Brasileira.

O estilista também vai levar seu trabalho para outros países. Ao lado de outros ganhadores do Fashion House, ele vai participar do programa Caravana da Moda, no Chile, também da Fashion TV. As primeiras gravações estão planejadas para março de 2025.

O reality Fashion House pode ser visto na íntegra no Youtube, no canal da Fashion House Reality, e deverá ser exibido no Amazon Prime em breve.