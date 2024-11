Vencedora do Desafio de Redação: Ganhar bolsa foi essencial para meu sonho

A 18° edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário, vai revelar seus vencedores na próxima quinta-feira (28), às 14h, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André. Um triunfo no maior concurso literário do Grande ABC pode mudar a vida dos ganhadores, como aconteceu com Kimberly Vitória dos Santos, 19 anos, de Mauá.

A vitória no 17° Desafio de Redação permitiu que a jovem desse mais um passo em busca do seu sonho: ser arquiteta. A vencedora da última edição ganhou um celular e uma bolsa de estudos na FSA (Fundação Santo André), onde cursa atualmente o segundo semestre de Arquitetura e Urbanismo.

“Ganhar a bolsa de estudos foi essencial para começar a realizar o meu sonho. O prêmio me trouxe segurança e alívio financeiro, permitindo que eu me dedique plenamente aos estudos sem preocupações extras. Além disso, é um incentivo que reforça a importância de persistir e acreditar no meu potencial”, destacou a grande vencedora da última edição, cujo tema da redação foi “Reciclar para transformar: como a economia criativa pode revolucionar nossa sociedade”.

Kimberly explica que escolheu estudar Arquitetura e Urbanismo porque, além de ser seu sonho desde criança, sempre se encantou pela capacidade que a área tem de transformar espaços e melhorar a vida das pessoas. Com o curso, a jovem diz que é possível unir criatividade, técnica e sensibilidade para projetar ambientes que atendam às necessidades humanas, respeitando o meio ambiente e promovendo o bem-estar social.

Além da visão técnica sobre a futura profissão, a estudante reforça que a graduação trouxe uma nova perspectiva para sua vida. “Passei a enxergar o mundo com mais curiosidade e criatividade, especialmente em relação aos espaços e como eles impactam as pessoas. Também desenvolvi mais disciplina e organização, além de aprimorar minha capacidade de trabalhar em equipe e solucionar problemas. Pessoalmente, me sinto mais confiante e motivada, sabendo que estou dando passos importantes para realizar meu sonho”, revelou.

18° DESAFIO

A comissão julgadora da 18° edição do Desafio de Redação finalizou a avaliação e escolha dos ganhadores no dia 21 deste mês e a cerimônia, que terá apresentação da jornalista Juliana Bontorim, poderá ser acompanhada ao vivo no canal do Youtube e nas redes sociais do Diário.

Na edição deste ano, foram recebidos 91.306 textos de estudantes, professores e membros da comunidade que concorreram aos prêmios. O número de escolas participantes cresceu em comparação ao ano passado, com 316 no total – contra 314 em 2023. O tema da redação deste ano foi “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”.

Neste ano, o concurso inovou na quantidade de prêmios, e a grande novidade ficou por conta das duas bolsas de intercâmbio na Inglaterra, com todas as despesas custeadas pela Experimento Intercâmbio, da CVC Corp.

Ao todo o concurso literário premiará os estudantes com 15 bolsas universitárias na Fundação Santo André, 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada uma das categorias.