Artistas do Grande ABC disputam Prêmio DID de teatro musical

A 7ª edição do Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital) promete ser uma noite de celebração para o teatro musical brasileiro. Entre os indicados, três talentos de São Bernardo chamam atenção e levam o nome do Grande ABC à disputa, concorrendo em categorias distintas da premiação – Revelação, Direção Musical e Atriz Coadjuvante –, que acontece nesta terça-feira (26), no Teatro Liberdade, na Capital.

O Prêmio DID, único no País dedicado exclusivamente ao teatro musical, conta com 18 categorias e celebra tanto produções brasileiras quanto estrangeiras. Entre os destaques desta edição estão espetáculos como Hairspray, com 12 indicações, e Beetlejuice, com 10. Além disso, a cerimônia é conhecida por suas apresentações especiais e medley de encerramento, que promete uma prévia dos musicais mais aguardados do próximo ano.

Gui Figueiredo, indicado na categoria Revelação por seu papel como Jared Kleinman em Querido Evan Hansen, celebra a trajetória que o levou a essa conquista. “É uma honra para mim ser indicado, principalmente por ser minha primeira indicação a prêmio e ela ter vindo desse trabalho tão lindo e emocionante. Dessa vez estarei na plateia do prêmio como um dos indicados, e isso é uma celebração da minha carreira e de toda a jornada que construí desde minhas primeiras aulas de teatro em São Bernardo”, afirma o ator, que participa de uma produção que recebeu oito indicações ao todo.

Thiago Gimenes, responsável pela Direção Musical de O Rei do Rock - O Musical, também representa São Bernardo e concorre na categoria Direção Musical. Ele destaca a importância de celebrar o teatro nacional. “Ser indicado como destaque direção musical no prêmio Didi é uma honra porque, além de estar entre amigos, nós estamos falando de um musical 100%brasileiro com uma equipe técnica e criativa completamente brasileira. Espero que seja uma noite de celebração cheia de alegria e de amizade.”, ressalta.

Já Vanessa Gerbelli, nomeada na categoria Atriz Coadjuvante por sua atuação em Querido Evan Hansen, reflete sobre o impacto emocional de participar de uma obra tão significativa. “Estamos em um momento feliz e de entusiasmo pelo teatro. É maravilhoso ver os teatros cheios, e ser indicada com esse espetáculo tão importante e tão humano, me enche de alegria”.

Veja abaixo todos os indicados (nomes da região em itálico):

Indicados ao Prêmio Destaque Imprensa Digital 2024

Destaque Coreografia



• Alonso Barros | Tarsila, A Brasileira

• Barbara Guerra | Cabaret Kit Kat Club

• Gabriel Malo | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

• Mariana Barros | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

• Tiago Dias | Hairspray

Destaque Cenografia



• Charles Möeller | O Jovem Frankenstein

• Matt Kinley | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

• Natália Lana | Elvis - A Musical Revolution

• Nicolás Boni | A Noviça Rebelde

• Renato Theobaldo | Beetlejuice - O Musical



Destaque Iluminação



• César Pivetti | Clara Nunes - A Tal Guerreira

• Daniela Sanchez | Beetlejuice - O Musical

• Gabriele Souza | Cabaret Kit Kat Club

• Paulo Cesar Medeiros | O Rei do Rock - O Musical

• Warren Letton | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical



Destaque Visagismo



• Anderson Bueno | Beetlejuice - O Musical

• Feliciano San Roman e Alisson Rodrigues | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

• Feliciano San Roman e Beto França | O Jovem Frankenstein

• Feliciano San Roman e Luciano Paradella | Hairspray

• Louise Helène | Cabaret Kit Kat Club



Destaque Figurino



• Bruno Oliveira | Hairspray

• Bruno Oliveira | Um Grande Encontro - O Musical

• Fábio Namatame | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

• Fábio Namatame | Tarsila, A Brasileira

• Karen Brusttolin | A Noviça Rebelde



Destaque Dramaturgia Original



• Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

• Erika Altimeyer, Fabio Brandi Torres e Victor Barreto | Pra Não Gritar

• Tauã Delmiro | República Lee - Um Musical ao Som de Rita

• Vitor Rocha | Donatello

• Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel



Destaque Letra Original



• Alfredo Del-Penho | Pra Não Gritar

• Anna Toledo e José Possi Neto | Tarsila, A Brasileira

• Chico César | Viva o Povo Brasileiro - De Naê a Dafé

• Vitor Rocha | Donatello

• Zé Henrique de Paula | Codinome Daniel



Destaque Revelação



• Gui Figueiredo | Querido Evan Hansen

• Lindsay Paulino | Hairspray

• Marília Di Lorenço | Todos os Musicais Que Eu Nunca Fiz

• Marina Braga | Um Grande Encontro - O Musical

• Samuel Meirelles | Moisés, Príncipe do Egito - O Musical

• Vanessa da Mata | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical



Destaque Ator Coadjuvante



• Bruno Sigrist | Cabaret Kit Kat Club

• Hugo Bonemer | Querido Evan Hansen

• Marcelo Laham | Beetlejuice - O Musical

• Stepan Nercessian | O Rei do Rock - O Musical

• Thales Cesar | Hairspray

• Vicenthe Oliveira | Adorável Trapalhão - O Musical



Destaque Atriz Coadjuvante



• Aline Cunha | Hairspray

• Ingrid Klug | República Lee - Um Musical ao Som de Rita

• Carol Costa | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

• Luciana Ramanzini | Codinome Daniel

• Thati Lopes | Querido Evan Hansen

• Vanessa Gerbelli | Querido Evan Hansen



Destaque Ator



• André Torquato | Cabaret Kit Kat Club

• Beto Sargentelli | O Rei do Rock - O Musical

• Diego Martins | Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical

• Eduardo Sterblitch | Beetlejuice - O Musical

• Gab Lara | Querido Evan Hansen

• Tiago Abravanel | Hairspray



Destaque Atriz



• Ana Luiza Ferreira | Beetlejuice - O Musical

• Claudia Raia | Tarsila, A Brasileira

• Fabi Bang | Cabaret Kit Kat Club

• Mel Lisboa | Rita Lee - Uma Autobiografia Musical

• Suely Franco | A Vedete do Brasil - Um Musical Brasileiro

• Vânia Canto | Hairspray



Destaque Elenco



• Beetlejuice - O Musical

• Hairspray

• O Rei do Rock - O Musical

• Querido Evan Hansen

• Um Grande Encontro - O Musical



Destaque Direção Musical



• Daniel Rocha | Um Grande Encontro - O Musical

• Fernanda Maia | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

• Laura Visconti | Beetlejuice - O Musical

• Rafael Villar e Cláudia Elizeu | Hairspray

• Thiago Gimenes | O Rei do Rock - O Musical



Destaque Direção



• Antônia Prado, Tiago Abravanel e Tinno Zani | Hairspray

• Jorge Farjalla | Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical

• Kleber Montanheiro | Cabaret Kit Kat Club

• Tadeu Aguiar | Beetlejuice - O Musical

• Tadeu Aguiar | Querido Evan Hansen



Destaque Musical Estrangeiro



• Beetlejuice - O Musical (ARTNIC Entretenimento e Touché Entretenimento)

• Cabaret Kit Kat Club (Lolita & LaGrange Produções Culturais, Da Revista Arte e Entrenimento e Domínio Público Produções)

• Hairspray (Motive Live, Abrava Produções Artísticas e AR)

• Priscilla, A Rainha do Deserto - O Musical (IMM e EGG Entretenimento)

• Querido Evan Hansen (Estamos Aqui Produções e Touché Entretenimento)



Destaque Musical Brasileiro



• Clara Nunes, A Tal Guerreira - Musical (Palco 7 Produções, Solo Entretenimento e Sevenx Produções)

• Codinome Daniel (Núcleo Experimental)

• O Rei do Rock - O Musical (H Produções Culturais, Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes)

• República Lee - Um Musical ao Som de Rita (In Cena Produções)

• Tarsila, A Brasileira (Oito Graus, Raia Produções, Rega Início Produções Artísticas)