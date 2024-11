Veículo roubado em São Paulo é localizado em São Bernardo

Um veículo modelo HB20, roubado no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi localizado na Rodovia Anchieta, no km 40, por volta das 22h de ontem (23). O carro estava trafegando em direção ao litoral quando foi abordado pela Polícia Rodoviária.

Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos estavam no veículo, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares. Quando questionados sobre os objetos encontrados, os suspeitos confessaram que haviam praticado o roubo no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos criminosos. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo.