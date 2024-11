Ana Maria Braga revela segredo para manter corpo em forma

Ana Maria Braga foi uma das muitas famosas que marcou presença no leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno, que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 21, em São Paulo. Para curtir o evento, a apresentadora chegou acompanhada do namorado e usou um vestido prateado com recortes na barriga.

Durante sua passagem pelo tapete vermelho, Ana bateu um papo com a imprensa e contou um pouco sobre como cuida do corpo aos 75 anos de idade. Segundo ela, o fato de se alimentar bem é um dos motivos da boa forma.

- Eu me alimento direitinho, trabalho muito, levanto cedo [...] acho que é isso. Depois de um certo tempo, além de se gostar, você tem que se cuidar.

Além disso, a apresentadora foi questionada sobre quanto custaria tomar um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e, com um sorriso no rosto, ela disse:

- Não tem preço [risos].