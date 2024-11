Gilberto Costa defende Pasta de Meio Ambiente

A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos tem pressionado o poder público – nas esferas federal, estadual e municipal – a adotar ações capazes de mitigar o impacto dessas ocorrências. Tendo em vista essa realidade, o vereador reeleito de São Caetano Gilberto Costa (PP) protocolou indicação sugerindo a criação de Secretaria de Meio Ambiente no município. Na justificativa, Gilberto Costa – que é um dos cotados para assumir a presidência da Câmara no próximo ano – destacou a necessidade de atuação especializada na área, especialmente diante dos desafios climáticos e ambientais atuais. “É fundamental que o município disponha de estrutura governamental especializada, capaz de coordenar ações e políticas voltadas à proteção ambiental”, afirmou. O vereador destacou ainda que a pasta seria fundamental na fiscalização ambiental e facilitaria o acesso a financiamentos estaduais e federais para programas ambientais. “Estado e União têm recursos destinados ao meio ambiente e à sustentabilidade, mas é preciso uma secretaria para que o município tenha acesso a esses fundos”, explicou. Resta saber se o prefeito eleito, Tite Campanella (PL), vai encampar a ideia do progressista.

BASTIDORES

Moção de apoio

Por acordo de lideranças, a Câmara de São Bernardo aprovou ontem moção de apoio de autoria da vereadora Ana Nice (PT, foto) à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. “Essa é uma luta permanente dos movimentos sindicais e, como trabalhadora, mesmo estando vereadora, continuo sendo metalúrgica. Trago essa batalha para a Câmara, onde conseguimos aprovar, hoje (ontem), essa moção de apoio destinada ao Congresso Nacional”, justificou a petista. “A intenção é que recebam o apoio da Câmara de São Bernardo e que, juntos, possamos encampar essa luta em Brasília.”

Salários

O vereador de São Caetano Edison Parra (Podemos) informou, por meio de suas redes sociais, que a empresa Barsotti Portaria, que presta serviços de vigilância à Prefeitura, pagou os salários dos funcionários que estavam atrasados há 14 dias. Segundo parlamentar, é a segunda vez que ocorre o atraso. “Apresentei solicitação na Câmara pedindo explicações da administração municipal, já que há informações de que o atraso nos pagamentos ocorre porque a Prefeitura não está fazendo os repasses à empresa. O requerimento deve ser votado na próxima terça”, postou.

É mentira

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) voltou a afirmar que é mentira que a Linha 20-Rosa do Metrô, que vai conectar o Grande ABC à Capital, está próximo de virar realidade. Segundo o parlamentar, os prefeitos da região deixaram o então governador João Doria tirar o modal do ABC. “O ex-governador, vários prefeitos e deputados decidiram, durante a noite, enterrar uma obra que estava prestes a começar. Agora, mentem dizendo que a Linha 20 está perto de se tornar realidade. É mentira”, disse.

Infraestrutura

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se reuniu com a secretária estadual de Meio ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, para discutir projetos habitacionais e de infraestrutura para o município. Na pauta estão melhorias no entorno da Billings, Plano de Habitação de Interesse Social, e canalização do córrego Serro Azul, no Grande Alvarenga, além da urbanização das margens. “Ações significativas para melhorar a vida das pessoas. O trabalho continua a todo vapor por nossa cidade”, destacou Orlando.