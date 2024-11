Renata Abreu receberá três honrarias da Câmara de São Bernardo

A Câmara de São Bernardo aprovou durante a sessão desta quinta-feira (21) três projetos de Decreto Legislativo que destacam a trajetória política e as contribuições da deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos – partido do prefeito eleito, Marcelo Lima. As propostas, apresentadas por diferentes vereadores, concedem honrarias à parlamentar, reconhecendo sua atuação em benefício da cidade e da sociedade brasileira.

O vereador Gordo da Adega (Podemos), propôs a entrega da Medalha João Ramalho à deputada. Já Netinho Rodrigues (Podemos) sugeriu a concessão do Título de Cidadã Emérita. O vereador Aurélio (Podemos) apresentou a proposta que visa conferir à podemista o título de Cidadã São-Bernardense.

Segundo a justificativa dos vereadores, “a trajetória pessoal, profissional e política da homenageada tem resultados extremamente positivos para a sociedade são-bernardense”.

Ao Diário, a deputada comemorou as honrarias. “É motivo de grande orgulho o reconhecimento de nosso trabalho parlamentar pelo povo de São Bernardo.”