Popcorn and ice cream: saiba o que Bolsonaro disse em discurso que viralizou

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser assunto nas redes sociais nesse domingo (7) após discursar em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa do projeto de lei que busca anistiar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A fala, feita parcialmente em inglês, viralizou por conta da pronúncia.



LEIA MAIS: Inglês de Bolsonaro vira meme após discurso na Paulista

"Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’État in Brazil", disse Bolsonaro diante de manifestantes. Em português, a frase significa “vendedores de pipoca e sorvete condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil”.



A fala fazia referência a Carlos Antônio Eifler, vendedor de pipoca, e Otoniel Cruz, vendedor de picolé, que foram condenados por participação na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, durante os atos que pediam intervenção militar e o fim das instituições democráticas.



A tentativa de se comunicar em inglês rendeu uma enxurrada de comentários irônicos no X (antigo Twitter). A atriz Ingrid Guimarães escreveu: “Gente… estou até tranquila com meu inglês”. Outro internauta brincou: “Eu na entrevista de emprego que coloquei que falo inglês fluentemente”.



A performance também foi comparada à famosa fala tropeçada do ex-técnico Joel Santana, conhecido por entrevistas em inglês improvisado. “Em manifestação na Paulista pela #AnistiaJá, Bolsonaro resolveu discursar em inglês imitando descaradamente Joel Santana, um absurdo. Mais um crime para a conta do inelegível!”, publicou um usuário da rede.



“Bolsonaro acabou de cometer mais um crime, dessa vez assassinou o inglês na Avenida Paulista”, ironizou outro perfil. Também houve críticas ao teor do ato: “Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível e investigado por golpe de Estado, ameaçando falar em inglês na manifestação que flopou na Avenida Paulista”.