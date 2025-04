Smart Sampa já ajudou prender 982 foragidos da Justiça, diz Morando

O secretário de Segurança Urbana de São Paulo e ex-prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido), comemora os bons números obtidos com o sistema de videomonitoramento Smart Sampa, ao fazer balanço dos 100 dias que está à frente da Pasta. Entre os projetos para os próximos dias, o secretário destacou a leitura de placas para identificação de veículos roubados, que já está em implementação, e o teste das câmeras do Smart Sampa nas motos da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da Polícia Militar.

“É o programa mais moderno de tecnologia em favor do cidadão, e isso não é uma narrativa. É um efeito prático. O programa começou oficialmente em novembro e já chegou à marca de 982 (dados de ontem) presos que eram foragidos da Justiça e circulavam livremente em São Paulo. Muitos oriundos de outros Estados e cidades, e outros que eram condenados da própria Capital”, afirmou.

A previsão é que São Paulo chegue à prisão, por meio do Smart Sampa, de mil foragidos da Justiça antes da Páscoa, comemorada dia 20. A central conta com cerca de 400 agentes, entre GCM e Defesa Civil Municipal, operando a plataforma que monitora toda Capital, com investimento R$ 9,5 milhões mensais.

Os bons números vão muito além dos foragidos. O Smart Sampa possibilitou 2.185 prisões em flagrante e 53 desaparecidos foram devolvidos ao convívio da família (dados até segunda-feira). Além disso, o secretário destacou a queda de 30% nos roubos e furtos na cidade de São Paulo no comparativo entre os 100 primeiros dias deste ano com o mesmo período de 2024.

“O programa mostra sua eficiência por meio do reconhecimento facial, sendo que as 25.000 câmeras – eram 19 mil quando assumiu a Secretaria – espalhadas pela cidade monitoram em tempo real. Todas as imagens passam (pelo sistema) e as dos cidadãos de bem são desprezadas. Os condenados, em fração de segundos, (o programa) faz a identificação da imagem que passou na câmera versus o Banco de Dados (parceria com o governo do Estado). A nossa média é de menos de 10 minutos entre a passagem em uma câmera até o momento em que é preso por um dos nossos agentes da GCM ”, afirmou o secretário, ao destacar que o efetivo da Guarda da Capital é o maior do Brasil, 7.500 homens e mulheres, e que a meta é chegar a 30.000 câmeras até o fim do ano.

TRANSPARÊNCIA

Segundo Orlando Morando, o “Prisômetro” –, painel digital instalado no centro de São Paulo que traz em tempo real o número de prisões realizadas na cidade – é a prova da transparência do governo municipal. ao mostrar onde o dinheiro do cidadão está sendo aplicado.

“Mostra ainda que esse brilhante programa criado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), tem eficiência em retirar criminosos (das ruas) e reduzir a violência, principalmente de um delito que incomoda muitas pessoas, que é o roubo e furto.”

Sobre as críticas ao reconhecimento facial e ao ‘Pri-sômetro’, o secretário afirmou que os números falam por si. Para Orlando Morando, as pessoas contrárias ao Smart Sampa são favoráveis ao crime. tendo em vista que os 982 foragidos foram presos sem um único disparo de arma de fogo. Afirmou também que todos que foram identificados pelo sistema e presos eram condenados.

“Como alguém pode ser contra um equipamento como esse? Então, os contrários são reacionários ou desconhecem a tecnologia ou, infelizmente, são favoráveis a criminosos pelas ruas de São Paulo, os quais vamos continuar enfrentando e prendendo”, pontuou.

GRANDE ABC

Questionado sobre a in-tegração do sistema do Smart Sampa com as cidades do Grande ABC, tendo em vista que Ricardo Nunes agora participa como associado no Consórcio Intermunicipal, o secretário afirmou que criminoso não tem fronteira e que o empenho que for feito por todas as prefeituras é muito bem-vindo.

Segundo Orlando Morando, do mesmo jeito que quando o cidadão precisa da polícia não vê a cor da farda, se é cinza, azul ou preta, o criminoso também não escolhe e migra para outras regiões. “Então, todo o investimento que for feito em conjunto é sempre muito importante. Prefeitos do Brasil inteiro vêm conhecer o sistema, porque não tem no Brasil nada mais moderno que isso. Então, é até uma ordem do prefeito Ricardo Nunes, todos os prefeitos que quiserem, especialmente os da região metropolitana, conhecer o Smart Sampa, vamos informar tudo que é necessário para torná-lo um programa regional e estadual. Tem total apoio por parte da prefeitura de São Paulo e do prefeito Ricardo Nunes”, disse o secretário.