Consórcio e UFABC alinham detalhes para curso de Pedagogia

O reitor da UFABC (Universidade Federal do ABC), Dácio Matheus, recebeu nesta quinta-feira (21), representantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para discutir os próximos passos para a criação do curso de Pedagogia na instituição de ensino.

A reunião ocorreu dias após a recomendação favorável dada pela comissão julgadora responsável pela seleção de propostas de novos cursos. A criação da licenciatura em Pedagogia é um pleito apresentado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC à instituição de ensino desde 2022 e constava no plano de metas da entidade regional para este ano.

Participaram da reunião na sede da reitoria da UFABC o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, a coordenadora do GT (Grupo de Trabalho) Educação e secretária da pasta em Diadema, Ana Lucia Sanches, a coordenadora de Programas e Projetos do Consórcio ABC, Juliana Cavasini da Silva, e Guilherme Martins Barbosa, representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra.

As recomendações da comissão foram apresentadas na sessão ordinária do ConsUni (Conselho Universitário) da UFABC, realizada no último dia 19, e têm votação prevista para terça-feira (26).

O pleito para a criação do curso de Pedagogia na UFABC, conforme lembrou a coordenadora do GT Educação, é uma demanda regional pois as sete cidades verificaram redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e na quantidade de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura. Além disso, houve um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos. “Por isso, nosso objetivo é a viabilização do curso de pedagogia em um horizonte efetivo”, afirmou Ana Lúcia.

O secretário-executivo do Consórcio ABC destacou a atuação do GT Educação para tirar a demanda do papel. “O trabalho dos secretários municipais de Educação, reunidos por meio do GT no Consórcio, tem sido fundamental para a articulação de políticas públicas na região. Isso fortalece a discussão e o desenvolvimento de projetos em diálogo com a universidade”, afirmou Aroaldo.

Ainda durante o encontro, o reitor Dácio Matheus falou sobre projetos de expansão da UFABC e reforçou a importância da parceria de longa data com a entidade que reúne as prefeituras da região para a articulação de políticas públicas envolvendo a instituição de ensino.