Entenda como está a relação de Jennifer Garner e Jennifer Lopez após término com Ben Affleck

A boa convivência acabou? Enquanto Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam juntos, a ex do ator, Jennifer Garner, se aproximou da cantora e elas estavam vivendo tranquilamente. Mas segundo fontes disseram ao Daily Mail, a atriz De Repente 30 estaria se afastando por ter se sentido forçada a atuar como mediadora do ex-casal.

Os amigos próximos de Garner afirmou que ela não ficou feliz ao perceber algumas ações de J-Lo voltadas para a relação com Affleck, que já estava ruim:

Jen se sente um pouco usada nesta tentativa de J-Lo de reparar seu casamento

Além disso, Jennifer não gostou de quando a cantora surgiu em uma visita surpresa para a filha de Ben e Garner na faculdade:

J-Lo se aproximando de Violet foi muito estranho para Jen e, em seguida, Lynda aparecendo na escola da menina... A lealdade de Jen é para o pai de seus filhos - Ben - e seus filhos. Mas Jen nunca falaria mal dela ou falaria negativamente sobre ela.

Será que a nova amizade chegou ao fim?