Black Friday: é possível comprar sem pagar ‘a metade do dobro’

A Black Friday, que neste sano será no dia 29 de novembro, entrou no calendário dos brasileiros. Muita gente espera a data para adquirir produtos com preços mais atrativos. A sexta-feira de compras com desconto também se tornou sinônimo de golpes, já que comerciantes elevam preços para vender com desconto. Tanto que criou-se a piada que na Black Friday é “tudo pela metado do dobro”, sem contar as ‘armadilhas virtuais’ programadas para se apropriar dos dados dos clientes.

Pesquisa do Datafolha mostra que pelo menos R$ 15,8 bilhões deverão ser movimentados no comércio no País durante a data.

Ulysses Reis, professor de varejo da Strong Business School, destaca que planejamento e cautela são fundamentais para fazer compras inteligentes durante esse período.

A primeira dica do especialista é fazer uma lista das necessidades antes de começar a busca por promoções. “Isso evita compras impulsivas e ajuda a focar nas melhores oportunidades”, afirma.

Outra recomendação é a pesquisa de preços com antecedência. A intenção é verificar se os valores realmente estão menores ou se o lojista está vendendo “pela metade do dobro”.

Determinar o quanto se pretende gastar pode evitar o comprometimento das finanças. “A Black Friday é atraente, mas gastar além do planejado pode gerar problemas financeiros, como endividamento e dificuldade para cumprir outras obrigações no mês seguinte”, alerta Reis.

O consumidor também deve ficar atento ao local onde faz as compras e, principalmente, desconfiar de ofertas que parecem boas demais.

De acordo com o advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais), “o principal atrativo da data são os descontos significativos. Então, o primeiro passo sempre é saber se o desconto é real. Portanto, aquele consumidor que já tenha interesse em um produto específico, deve já imprimir os preços atuais do produto que deseja, em várias lojas, para que na Black Friday faça um comparativo de preços e verifique se o desconto realmente existe e está no percentual anunciado”, ensina.

A calma também evita dissabores, segundo Gomes. Para o especialista, o impulso e a pressa em realizar uma compra tornam todos mais vulneráveis a golpes. “Tenha calma e prudência, pois o dinheiro não aceita desaforos”, afirma.

A ‘dica de ouro’ para se dar bem na data, segundo Gomes, é agir com cautela, principalmente em compras on-line. “Siga os passos básicos, verifique a loja e sua reputação, se o site é verdadeiro e tem cadeado de segurança, se o preço realmente é vantajoso e, na hora de pagar, dê preferência ao cartão de crédito que, diferentemente do Pix, possibilita o estorno de valores e compras não reconhecidas, possibilita o exercício do direito de arrependimento”, detalha o advogado.