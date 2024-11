Equilibrar contas é dever

A dívida de R$ 234,7 milhões da Prefeitura de Diadema com o Ipred exige atenção imediata dos vereadores e do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB). O parcelamento proposto pela atual gestão é passo importante para mitigar o impacto nos cofres municipais e assegurar a sustentabilidade do Instituto de Previdência. Essa medida, embora controversa, é fundamental para regularizar a emissão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), cuja ausência prejudica o recebimento de recursos externos indispensáveis para investimentos na cidade. No entanto, é necessário um debate responsável, que priorize tanto os direitos dos servidores quanto a saúde financeira do município.

Ignorar a situação pode comprometer serviços essenciais e ampliar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do setor público. O parcelamento, aliado a uma gestão eficiente, permite reduzir o risco de insolvência futura do Ipred e manter a confiança dos servidores que dependem desse sistema para a aposentadoria. Apesar das críticas legítimas, como a do vereador Eduardo Minas (Progressistas), para quem o compromisso de qualquer gestão deve ser com soluções viáveis e que não transfiram responsabilidades para administrações futuras, é indispensável que os representantes eleitos adotem medidas transparentes e sustentáveis, demonstrando respeito pelos servidores e pela população.

O desafio do futuro governo, que assume a cadeira em 1º de janeiro, não é apenas amortizar uma dívida herdada das administrações anteriores, todas elas fiscalmente irresponsáveis, mas repensar as estratégias de gestão previdenciária para evitar que problemas semelhantes se repitam. Isso requer um planejamento que contemple o equilíbrio entre receitas e despesas e o fortalecimento de mecanismos de fiscalização. Resolver a questão do Ipred significa mais do que cumprir uma obrigação; é um compromisso com a estabilidade econômica do município e com a qualidade de vida de todos os moradores. O futuro de Diadema depende de decisões que conciliem responsabilidade fiscal e justiça social.