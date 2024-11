Diário é homenageado no 25° Prêmio Investidor Social Amélia Rodrigues

A Instituição Amélia Rodrigues, agente de impacto social infantojuvenil há 38 anos no Grande ABC, promoveu na noite desta terça-feira (19) o seu 25° Prêmio Investidor Social, em evento realizado no Teatro Sesc Santo André. Entre mais de 50 empresas, o Diário foi condecorado pela parceria de mais de duas décadas com publicações de apoio ao programa. Na comemoração, o espetáculo de música e dança Brasil: Tecendo nossas origens, preparado por 300 crianças e jovens, precedeu as honrarias.

A casa opera na Vila Guiomar, com foco na melhoria das condições para crianças de baixa renda. Em 2002, foi criado o Projeto Investidor Social, no qual empresas têm a oportunidade de investir na causa.

Josiana Abrão, coordenadora de publicidade do Diário e que recebeu placa das mãos do diretor adjunto operacional da instituição, Vergilio Cordioli Filho, acompanha a parceria com a entidade desde o começo dos anos 2000, com divulgação de eventos, balanços da entidade e a distribuição do encarte trimestral da revista institucional da Amélia Rodrigues.

Foi a partir do apoio corporativo que Josiana decidiu também apadrinhar uma das crianças da instituição, em 2023. “Ajudo uma menininha de 5 anos. É simples e ao mesmo tempo muito gratificante contribuir. Sempre achei lindo o investimento do Diário no futuro destas crianças e hoje foi uma honra receber em nome do jornal esta homenagem”, declarou Josiana.