D I A D E M A Alunos invadem a Prefeitura. Mexem nos arquivos... ...nos computadores. Manuseiam plantas e mapas. Junto com eles, um professor.

Além da escola

Texto: Maria Luísa Gagliardi (Loli)

Em 2004, num dia aparentemente normal, trabalhando na prefeitura, fomos “invadidos” por várias crianças. E, seguindo-as, um professor, que tentara inutilmente levar os alunos a alguns setores da Municipalidade para que entendessem o funcionamento da chamada “máquina pública”.

Me compadeci e atendi a turma. Expliquei o que se fazia em cada um dos setores da secretaria: aprovação, fiscalização, cartografia.

Abri processos de residência, comércio e indústria. Expliquei como deveria fazer o munícipe quando da compra de um terreno e os passos seguintes, da terraplenagem à conclusão da obra.

Os alunos abriram os arquivos, mexeram nos computadores. Foi um caos delicioso.

Mostrei mapas, contei como apareceram as ruas, como antigas chácaras viraram loteamentos, a reserva de áreas públicas para a construção de escolas, postos de saúde, praças ajardinadas.

Foi incrível, principalmente porque conheci um professor que realmente se preocupava com os alunos e que conseguiu que eles se interessassem pelo entorno da escola, pelo mundo.

Mestre João Paulo de Oliveira. Mantivemos contato e ele me convidou para ir à escola onde eu daria uma “aula”. Fomos. Levamos uma foto aérea e vários aparelhos de trabalho, motivando a curiosidade dos alunos. E quando o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico-Cultural de Diadema foi instalado, convidamos o professor João Paulo a participar.

Esse contato prolongou-se até a partida do professor querido. A cidade deve a ele uma homenagem.

UM TROFEU PARA LOLI. Maio de 2004. Na lousa, a mensagem de carinho dos alunos à arquiteta; de camisa branca, o professor João Paulo de Oliveira: o dia em que a escola foi à Prefeitura

DIGITALIZAÇÃO.

O ANALÓGICO.

SOM E IMAGEM.

CELSO PRESENTE.

Júlio Bastos e o cuidado com as chamadas fitas analógicas. Final do século XX, início do século XXI. Período importante na história de Santo André e Grande ABC. Muito se produziu. E o que será preservado?

Acompanhem na TV do Diário do Grande ABC a explicação de um projeto que visa preservar a história, enviar para o futuro imagens de hoje, de ontem. Som e imagem. Um exemplo que deveria servir a todo o Grande ABC.

NO AR – Nesta seleção, um espaço para o prefeito Celso Daniel. Ele criou a Videoteca Municipal. Mas o projeto parou por aí, e agora é retomado. Aos poucos, timidamente, mas é sempre um começo. Como diz a torcida corintiana: “Não para, não para, não para”...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de novembro de 1994 – Edição 8863

COMPORTAMENTO – Severina Maria da Silva, 54 anos, falava em assentar tijolo com a experiência de quem já estava no ramo há 25 anos.

A primeira casa que ela construiu foi a dela, na Vila Pires, Santo André. Não parou mais.

Severina atendeu pedidos dos parentes para reformas. A fama de boa pedreira cresceu. E não faltava serviço.

Reportagem: Anahi Guedes e Koldeway A. C. (fotos).

EM 21 DE NOVEMBRO DE...

1904 – São Paulo dava início ao trabalho mecânico na lavoura. A Sociedade Paulista de Agricultura formava operadores de máquinas agrícolas. Lia-se em jornais como o “Correio Paulistano” anúncios de descascadores de café e arroz, arados e carpideiras de disco, trituradores de milho...

1924 - Nascia, em Santos, Lúcio Cardoso Araújo, o jogador Jaú, do Independente FC. Jogador símbolo do clube, falecido em Mauá, em 30 de novembro de 2002.

1969 - Comediante Ankito estreava musical humorístico em Santo André em teatro improvisado na esquina das Ruas Justino Paixão e Fernando Prestes.

HOJE

Dia Nacional de Homeopatia

Dia Nacional de Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação

Dia Mundial da Pesca.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Nazaré Paulista. Fundado em 1676 como povoado e elevado a município em 1906, quando se separa de Atibaia.

Pelo Brasil: Boa Viagem (CE), Cachoeirinha (PE), Floriano Peixoto (RS), General Maynard e Pedro Mole (SE) e Mangueirinha (PR).

Apresentação de Nossa Senhora

21 de novembro

Igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora aos discípulos: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus".

